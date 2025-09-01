UFFICIALE - Salernitana, arriva la quinta punta: Ferraris è granata La punta arriva in prestito con obbligo di riscatto

La Salernitana ha chiuso il proprio mercato mettendo le mani sul tanto agognato attaccante. Il club granata ha annunciato l'arrivo di Andrea Ferraris. La punta arriva dal Pescara in prestito con obbligo di riscatto per la prossima stagione. Il calciatore originario di Torino approda in granata e ci resterebbe in caso di determinate condizioni.

Cresciuto nei settori giovanili di Juventus, Milan e Monza, squadra con cui ha esordito in Serie A nella stagione 2023/24, nella scorsa stagione Ferraris ha messo a segno 12 gol in 44 presenze ufficiali tra regular season, playoff e Coppa Italia con la casacca del Pescara, con cui ha conquistato la promozione in Serie B.