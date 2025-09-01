Salernitana, Faggiano completa la rivoluzione: ora l'assalto alla B Rosa totalmente rifondata. Tutte le operazioni di mercato. Ora la palla passa a Raffaele

Si chiude un’estate lunghissima, di rivoluzione profonda non solo chiacchierata ma decisa, ragionata. La Salernitana chiude il suo mercato con ben ventidue movimenti in entrata. Una rosa completamente rifondata dopo le macerie della retrocessione in serie C. Con le uscite, per il direttore sportivo Daniele Faggiano sono trentaquattro le operazioni concluse. Un lavoro incredibile costruendo una squadra fatta di uomini di categoria, mix tra giovani e profili esperti. Nell’ultimo giorno la Salernitana ha annunciato i promessi sposi Quirini e Tascone, mettendo le mani a sorpresa su Frascatore. Si è andati a caccia di un attaccante, puntando Bruzzaniti e Tonin. Sul gong l’arrivo di Ferraris. Tanti gli addii, anche nel nome di sacrifici economici importanti: Maggiore, Daniliuc e Legowski le cessioni illustri di giornate. Saluta anche Tongya: per lui affare a titolo definitivo in Turchia.

ACQUISTI

Portieri: Donnarumma (def), Brancolini (pr), Cevers (def).

Difensori: Coppolaro (def), Cabianca (pr), Matino (def), Golemic (def), Anastasio (def), Villa (def), Quirini (def), Ubani (pr), Frascatore (def).

Centrocampisti: Capomaggio (def), De Boer (def), Tascone (def), Varone (def), Knezovic (pr)

Attaccanti: Inglese (def), Ferrari (def), Achik (def), Liguori (def), Ferraris (pr).

CESSIONI

Sepe (risoluzione), Bradaric (Hellas Verona, def), Daniliuc (Basilea, def), Lovato (Empoli, pr), Njoh (Servette, def), Maggiore (risoluzione), Legowski (risoluzione), Dalmonte (Trento, def), Ghiglione (Padova, pr), Corriere (Gelbison, pr), Vuillermoz (Giulianova, pr), Tongya (Gençlerbirligi, def).

ROSA ATTUALE SALERNITANA

Portieri: Donnarumma, Brancolini, Cevers.

Difensori: Coppolaro, Cabianca, Matino, Golemic, Anastasio, Villa, Quirini, Ubani, Frascatore.

Centrocampisti: Capomaggio, De Boer, Tascone, Varone, Knezovic, Di Vico, Iervolino.

Attaccanti: Inglese, Ferrari, Achik, Liguori, Ferraris.