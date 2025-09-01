Salernitana, Faggiano: "La squadra è pronta, uniti per vincere questa battaglia" Il ds commenta il mercato: "Siamo soddisfatti. Ora abbiamo bisogno del calore dei tifosi"

Daniele Faggiano ha commentato il mercato della Salernitana. Il direttore sportivo si è affidato ai canali ufficiali del club per commentare una sessione estiva piena zeppa di movimenti. “Si chiude un mercato lungo. Non ho contato gli acquisti e le cessioni. Abbiamo fatto le rescissioni perché ci conveniva farlo nel nome di ingaggi importanti che avrebbero rallentato le trattative. Voglio ringraziare i tanti calciatori che sono andati via ma le scelte erano dettate dalla politica societaria. Sugli acquisti parleremo dopo le partite. Ora dobbiamo vincere per questa gente. Cosenza non cambia i nostri obiettivi ma lavorare con entusiasmo ci può fare bene. Squadra completa? Abbiamo aspettato gli ultimi giorni perché alcuni calciatori che magari erano difficili da prendere ora è stato diverso. Abbiamo una squadra nuova, stimolo per fare bene. I punti contano alla fine. Ora dobbiamo pensare battaglia per battaglia. Poi vinceremo la guerra.

Obiettivi raggiunti? Numericamente ci siamo. Abbiamo calciatori duttili che possono fare più ruoli. Ci tenevo io, è felice il mister. Ho sofferto nelle ultime ore ma c’è sempre l’ansia di voler fare bene. Devo ringraziare patron, presidente ma anche chi ha collaborato per concludere in tempo le trattative. Siamo una squadra che va oltre il campo e il calcio.

Messaggio ai tifosi? Spero di trasferire l’entusiasmo che mi danno loro. Quando giocavo contro, vedere l’Arechi pieno fa sempre piacere. Ora ci serve vicinanza, la squadra sente la vicinanza della gente. Abbiamo sofferto le porte chiuse. Siamo qui anche per la piazza calda, che ci fa sentire il peso di questa maglia. La rispetteremo e la suderemo fino alla fine. Non giocheremo con l’Atalanta Under 23 e abbiamo spinto per giocare di sera per avere più tifosi possibili. Io, la squadra, il mister abbiamo bisogno del calore”.