Salernitana, Tongya attende la Turchia. E resta aperta l'opzione svincolato Lo scuola Juventus ad un passo dall'addio. E Faggiano scruta le opzioni di mercato

Il mercato suona il gong. Eppure per la Salernitana c'è la parentesi europea da sfruttare soprattutto in uscita. Perchè la squadra granata ad oggi annovera in rosa anche Franco Tongya. Il numero diciannove è ad un passo dal trasferimento con il club turco dell' Ankara Genclerberligi. Alla Salernitana è previsto il riconoscimento di un indennizzo economico.

Il direttore sportivo Daniele Faggiano però continua a scrutare il mercato degli svincolati, soprattutto per valutare la necessità di investimento in mezzo al campo dopo l'arrivo di Tascone che ha completato le rotazioni. Piace Duca, ex Modena, ieri vicino alla Juve Stabia ma non ancora ufficializzato dal club gialloblu. Nelle scorse settimane la Salernitana aveva corteggiato Megelaitis, ora fresco di rescissione dal Rimini. Jolly anche per la difesa, porterebbe fisicità. Infine, fari puntati anche su Da Riva, classe 2000, scuola Atalanta e alla ricerca di una nuova chance.