Salernitana Primavera, inizia il nuovo corso a Giffoni Valle Piana Primo allenamento al Troisi per i ragazzi di mister De Santis. Presenti i dirigenti Barbato e Alfano

Primo allenamento su un terreno di gioco nuovo. La Salernitana Primavera chiude un'era storica. Con l'imminente addio dei lavori di restyling, la selezione under ha lasciato il campo Volpe per spostarsi in provincia. Da oggi, la nuova casa della Salernitana Primavera sarà lo stadio Troisi di Giffoni Valle Piana che ospiterà sia in settimana per gli allenamenti che al sabato per le sfide ufficiali di campionato la squadra allenata da Ernesto De Santis. Una collaborazione forte tra il club granata e l'amministrazione comunale rappresentata dall'assessore allo sport Fabio Toro, rinnovata dopo la presenza delle formazioni under a Giffoni Valle Piana per le sedute di allenamento.

Per il primo allenamento nei Picentini presenti anche il responsabile del settore giovanile Cristofaro Barbato e il supervisore Gennaro Alfano. Prima del fischio d'inizio della sessione pomeridiana, la squadra si è radunata in cerchio per un rapidissimo confronto con dirigenti e staff tecnico prima di iniziare la marcia verso il campionato di Primavera 2. Sabato 6 settembre, sempre sul sintetico del Troisi di Giffoni Valle Piana, prevista un'amichevole di avvicinamento al debutto in campionato fissato per sabato 13 settembre con l'Ascoli. Nelle prossime settimane invece a Filetta, nel comune di San Cipriano Picentino, inizieranno le attività dell'Under 17 e dell'Under 15.