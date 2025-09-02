Salernitana, si lavora per Machin per il centrocampo Faggiano pensa ad una vecchia conoscenza per completare la mediana

Una lunga militanza in Italia e ora la possibilità di rilanciarsi con la maglia della Salernitana. Il club granata vuole riempire l’ultimo posto disponibile in lista e strizza l’occhio a Pepìn Machin, 29enne guineano. Cresciuto nel Milan, e con esperienze con Trapani, Pescara, Parma e Monza, il centrocampista è il nome nuovo trattato da Daniele Faggiano per dare ulteriore qualità alla mediana. Il calciatore è reduce dall’esperienza in Spagna con il Cartagena ma nel giugno scorso ha risolto il contratto che lo legava al Monza. Ora il sondaggio della Salernitana e la possibilità di un affare da poter chiudere senza alcuna deadline per lo status del calciatore. Faggiano resta sempre sintonizzato su Duca e Megelaitis, quest’ultimo già trattato nelle scorse settimane prima della rescissione con il Rimini.