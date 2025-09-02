Il sorpasso c'è. Sono 4571 gli abbonamenti sottoscritti per la stagione casalinga della Salernitana. L'aggiornamento, comunicato dal club, vale il sorpasso sulla scorsa stagione: allora furono 4563 i tifosi che decisero di acquistare il carnet per tutti gli impegni interni nel campionato di serie B. Un dato importante, sintomo di quanto, anche alla luce dei due successi interni e di un mercato che sul gong ha regalato colpi importanti, la piazza creda nel nuovo corso tecnico. La delusione per la retrocessione in serie C resta ma la torcida è pronta a spingere Inglese e compagni nell'assalto alla serie B. E il club, alla luce del posticipo della sfida con l'Atalanta Under 23, valuta di allungare la campagna abbonamenti di un'altra settimana.
Salernitana, campagna abbonamenti: sorpassato il numero dello scorso anno
Sono 4571 le tessere sottoscritte. Il club valuta di allungare l'iniziativa di qualche giorno
Salerno.