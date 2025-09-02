Salernitana, campagna abbonamenti: sorpassato il numero dello scorso anno Sono 4571 le tessere sottoscritte. Il club valuta di allungare l'iniziativa di qualche giorno

Il sorpasso c'è. Sono 4571 gli abbonamenti sottoscritti per la stagione casalinga della Salernitana. L'aggiornamento, comunicato dal club, vale il sorpasso sulla scorsa stagione: allora furono 4563 i tifosi che decisero di acquistare il carnet per tutti gli impegni interni nel campionato di serie B. Un dato importante, sintomo di quanto, anche alla luce dei due successi interni e di un mercato che sul gong ha regalato colpi importanti, la piazza creda nel nuovo corso tecnico. La delusione per la retrocessione in serie C resta ma la torcida è pronta a spingere Inglese e compagni nell'assalto alla serie B. E il club, alla luce del posticipo della sfida con l'Atalanta Under 23, valuta di allungare la campagna abbonamenti di un'altra settimana.