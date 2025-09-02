Salernitana, Inglese e quel rimpianto da Brescia: "E’ stata idea concreta" Il ds dei lombardi Ferretti conferma l'interesse. Il club granata si tiene stretto il suo capitano

Il prepartita di Cosenza scandito anche dalle voci su una possibile offerta del Brescia e di un ritorno di fiamma del Catania. Il muro della Salernitana, facendo trasparire la presa di posizione del direttore sportivo Daniele Faggiano, la volontà forte di trattenere il proprio bomber e capitano respingendo, se fosse arrivato, qualsiasi assalto. La parola al campo, alla trasferta di Cosenza. Roberto Inglese ha scelto la lingua del gol, quella utilizzata in carriera, per far tornare il sereno in casa Salernitana. Il suo colpo di testa ha mandato al tappeto i silani, dato fiato alle speranze granata lanciando un messaggio fortissimo all’intero campionato. Ma soprattutto ha rafforzato ancor di più la leadership dell’attaccante nell’ambiente granata.

Eppure, Inglese era stato idea concreta dell’ambizioso Union Brescia. “Inglese? E’ stata sicuramente un’idea, un nome che non nascondo e al quale abbiamo seriamente pensato. Poi abbiamo ragionato sui nostri attaccanti, ne abbiamo quattro. Abbiamo deciso di non puntare su un profilo come lui che è una prima punta”. Così Andrea Ferretti, direttore sportivo delle rondinelle. Una riflessione approfondita anche col procuratore del calciatore. Poi il dietrofront anche dopo il muro della Salernitana. Tutto finito: Inglese è e sarà il pilastro della Salernitana.