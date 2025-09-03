Salernitana, porte girevoli: Tongya ai saluti, Machin attende Il club granata punta a chiudere la cessione dell'ex Juventus. E Faggiano ha già il rinforzo

Ultimi giri di mercato. Le finestre europee ancora aperte spingono la Salernitana a tenere aperte ancora le possibilità di concretizzare diverse operazioni di mercato. La più importante è legata alla cessione di Franco Tongya. L’affare è ai dettagli con i turchi dell’Ankara Genclerberligi. La Salernitana incasserà un minimo indennizzo per il cartellino del calciatore, dopo l’esborso economico di oltre 700mila euro di appena tredici mesi fa per strapparlo all’Odense e riportalo in Italia.

Un posto vacante in lista che Faggiano vorrebbe riempire con l’arrivo di Pepin Machin. Il centrocampista guineano è il nome sul quale la Salernitana sta puntando per completare la propria rosa. Fresco di rescissione con il Monza, Faggiano vuole riaverlo con sé dopo l’esperienza condivisa al Parma. Rappresenterebbe il calciatore con fisicità e lampi di tecnica per dare maggiore qualità ad una mediana ora completa per fisicità, dinamismo e fase d’interdizione. La Salernitana è pronta a mettere sul tavolo un accordo annuale. Si lavora per regalare a Raffaele un nuovo rinforzo.