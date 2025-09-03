Ex Salernitana, retroscena Ochoa: il messicano "scappa" dal Burgos Memo continua a coltivare il sogno del sesto Mondiale. Ma fa notizia la sua fuga per un caffè

Guillermo Ochoa fa parlare di sé ma non per le parate sul campo o per il sogno della sesta convocazione ad un Mondiale. Il numero uno messicano, ex Salernitana, è salito agli onori della cronaca per una vicenda davvero inusuale: come riporta "Onda Cero", dopo la fine della sua esperienza in Portogallo con l’AVS, chiusa con una storica salvezza, l’estremo difensore messicano era pronto a dire sì al Burgos, squadra di seconda divisione spagnola.

Sul più bello però il clamoroso colpo di scena: dopo aver superato le visite mediche, il messicano aveva chiesto di allontanarsi dalla sala riunioni per prendere un caffè. I dirigenti del Burgos lo hanno atteso invano senza avere però più risposte. Da allora Ochoa risulta irraggiungibile, protagonista di una fuga di mercato che ha fatto rumore. Il messicano ha rotto il silenzio sui social, pubblicando in mattinata due stories in cui si allena in una palestra di Madrid.