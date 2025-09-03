Salernitana, il club si stringe ai tifosi: prorogata la campagna abbonamenti Ci sarà tempo fino al prossimo 14 settembre per sottoscrivere il voucher stagionale

Il rinvio per la sfida con l'Atalanta Under 23 permette alla Salernitana di tendere la mano ai propri tifosi e prolungare la possibilità di poter sottoscrivere l'abbonamento per la stagione in corso. Con una nota ufficiale, il club ha reso noto che sarà possibile sottoscrivere il voucher stagionale fino alle 20:30 del 14 settembre, data ed ora del fischio d’inizio della prossima partita casalinga contro il Sorrento. Dopo aver superato il dato dello scorso anno, la Salernitana punta a superare le 5000 unità.

Per sottoscrivere l'abbonamento basterà accedere o registrarsi al sito https://salernitanafan.cvespa.it, poi la scelta della modalità di acquisto (online o punto vendita Ticketone). Nel secondo caso, occorrerà compilare direttamente sulla piattaforma il modulo che, al termine della procedura, sarà inviato come allegato in formato pdf all’indirizzo e-mail fornito in fase di registrazione. Tale modulo dovrà essere successivamente esibito al punto vendita per l’emissione dell’abbonamento.

Contestualmente alla proroga della campagna abbonamenti, anche la scadenza dei prezzi promozionali di emissione di Member Card e Hippo Card verrà estesa al 14 settembre. Fino a quella data, il prezzo della Member Card resterà di € 2,50* con card di validità annuale, quello della Hippo Card invece € 10,00 con card di validità triennale. Dalle ore 10:00 del 15 settembre, poi, il costo della Member Card sarà di € 10,00, quello della Hippo Card passerà a € 20,00. Si ricorda che per ogni operazione possono essere sottoscritte massimo 4 tessere.

I titolari di fidelity in scadenza nel mese di settembre possono acquistare regolarmente l’abbonamento caricandolo sulla fidelity in scadenza; anche su fidelity scaduta, l’abbonamento sarà ugualmente valido per tutta la stagione perché caricato in data antecedente alla scadenza. Una volta scaduta la tessera, sarà comunque possibile acquistare una nuova fidelity card e rivolgersi a biglietteria@ussalernitana1919.it per trasferire il titolo sulla nuova card. Tale operazione è consigliata per ottenere tutti i vantaggi delle fidelity card in corso di validità (es. acquisto di biglietti in trasferta nei settori ospiti in caso di limitazioni) anche nel corso della stagione.