FOTO - Salernitana, ecco Ferraris e Quirini: "Piazza tra le più calde d'Italia" Le prime impressioni dei due calciatori

La Salernitana abbraccia Ettore Quirini e Andrea Ferraris. L'attaccante e l'esterno sono arrivati in sede dopo la firma dell'ultimo giorno. Ferraris arriva dal Pescara e carica l'ambiente: "Sono felice di essere qui, arrivo in una piazza più calda d'Italia. Qui è arrivata la mia prima convocazione in serie A quindi non può che essere legato all'Arechi".

Sorride anche Quirini. L'esterno arriva dal Milan: "Come diceva Andrea arriviamo in una piazza calda. Non vediamo l'ora di scendere in campo e dare una gioia ai nostri tifosi ".