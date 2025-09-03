Primo giorno da calciatori della Salernitana per Mattia Tascone e Paolo Frascatore. Il centrocampista diventa granata dopo una lunga trattativa con l'Audace Cerignola: "Finalmente si chiude questa lunghissima trattativa. Sono prontissimo per la Salernitana". Primo abbraccio granata anche per Paolo Frascatore: "Sono felice di essere qui e di vestire questa maglia". Per entrambi spostamento poi al Centro Sportivo Mary Rosy per il primo allenamento.
FOTO - Salernitana, ecco Tascone: "Finalmente sono qui". C'è anche Frascatore
Il mediano e il difensore in sede e poi al centro sportivo per il primo allenamento
Salerno.