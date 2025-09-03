Salernitana, Tongya e Legowski possibili rivali? Offerta turca per il polacco Spunta una nuova pretendente per il mediano polacco

Franco Tongya e Mateusz Legowski, da compagni di squadra a possibili rivali. I due calciatori, il primo ancora per qualche ora tesserato della Salernitana mentre il secondo è già un ex, potrebbero ritrovarsi in Turchia ma da avversari. Per Franco Tongya l'addio alla Salernitana è nell'aria da giorni. In giornata, si è arrivati all'accordo definitivo con il Gençlerbirligi, club che in questo momento si trova all'ultimo posto in classifica dopo una falsa partenza. La Bersagliera incasserà un minimo indennizzo dalla cessione del numero 19 dopo le sirene dalla serie B ma solo con possibilità di scambio o in prestito rifiutate dal club.

Chi invece ha detto addio sul gong del mercato è stato Mateusz Legowski. La Salernitana ha preferito risolvere il contratto con il polacco per evitare la deadline delle 20 dello scorso lunedì che rischiavano di essere un ostacolo nelle trattative per la cessione del mediano. Sirene dalla Germania, dall'Austria ma nelle ultime ore a proporre un contratto al calciatore polacco ci ha pensato l'Eyüpspor, club militante nel campionato di serie A. Lo status di svincolato permetterà al calciatore di valutare con grande attenzione la proposta.