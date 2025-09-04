Ex Salernitana, sfide d'Oriente: Ferrari e Simy salutano l'Italia Il difensore, idea per la difesa granata, raggiunge Pirlo. Nuova avventura per Simy

Niente più Italia nel destino calcistico di Gian Marco Ferrari e Nwankwo Simy. I due ex calciatori della Salenitana, senza contratto dallo scorso 30 gennaio dopo l'epilogo amarissimo del playout con la Sampdoria, ripartono dall'Arabia. Per Ferrari, dopo diverse trattative con club italiani e il ritorno di fiamma delle scorse settimane anche con il club granata, la nuova destinazione saranno gli Emirati Arabi. Il difensore, negli ultimi giorni in stretto contatto con il Pescara che ne aveva anche trattato l'ingaggio per rimpolpare la propria difesa, ha scelto di raggiungere l'ex campione del Mondo Andrea Pirlo ed unirsi allo United Fc.

Per Nwankwo Simy invece una nuova sfida, questa volta all'estero. Il calciatore nigeriano, dopo la parentesi con pochi alti e tanti bassi con la maglia della Salernitana, inizierà la sua esperienza in Arabia. L'ex numero 9 granata ha firmato un contratto biennale con l’Al-Orobah. La punta africana chiude la sua esperienza con 64 presenze e 10 reti in granata.