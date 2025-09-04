Salernitana, con la C c’è il taglio ai conti: 7 milioni in meno per gli ingaggi

Il palcoscenico tutt’altro che esaltante della serie C dopo estati passate a sognare la parte sinistra della classifica di serie A, anche attraverso investimenti da capogiro. La Salernitana fa i conti con un presente dal sapore di riscatto dopo aver visto le stelle, ritrovandosi ora agli inferi della terza serie nazionale. Di Daniliuc, Bradaric, Maggiore, Lovato, Legowski, calciatori costati oltre 15 milioni di euro solo in cartellini tra le finestre di mercato 2022-2023, la Salernitana ha incassato solo piccoli indennizzi.
Dinamiche di mercato, legate anche alla necessità del club di dover alleggerire il proprio monte ingaggi, proporzionandolo alla categoria d’appartenenza. Anche nel nome del legame contrattuale quasi con tutti da un altro anno di contratto con i calciatori sopra citati, il club granata ha risparmiato oltre sette milioni di euro lordi d’ingaggio. Dagli 1,5 milioni di euro di Lovato ai 350mila di Legowski, passando per 1,1 di Bradaric, 1 di Daniliuc, i 0,7 per Maggiore, permettendo così di alleggerire i conti.