Salernitana, umore toccasana: mini-tornei e sorrisi al CS Mary Rosy Raffaele torchia il gruppo. E Liguori guida la squadra vincitrice del torneo. Sabato test all'Arechi

"Winning-team". Un breve video per immortalare l'esultanza. La Salernitana si gode l'onda lunga della partenza con due vittorie su due in campionato, alimentata anche dalla mancata sfida con l'Atalanta Under 23 rinviata al 17 settembre per le assenze cause nazionali per il club orobico. Come per le squadre di serie A e serie B, anche la Salernitana tira il fiato e si concentra su una lunga preparazione ad una seconda metà di settembre da vivere tutto d'un fiato, con cinque partite in tre settimane.

Serve poter contare sull'intera rosa a disposizione, aumentare il ritmo partita e il minutaggio dei nuovi arrivati. Sotto la lente d'ingrandimento anche Michael Liguori, titolare con il Siracusa e poi in panchina con il Cosenza. Chissà che con il Cosenza non possa arrivare ancora la sua occasione. Intanto, nei mini-tornei voluti da Raffaele al Centro Sportivo Mary Rosy, la punta ex Padova ha trascinato i suoi compagni al successo. Insieme a lui l'inseparabile Villa, oltre a Golemic, Achik, Cabianca, De Boer, alcuni dei calciatori vincitori. Intanto la squadra continuerà gli allenamenti al mattino. Sabato previsto un test in famiglia all'Arechi. Sorrisi e umore alto: la Salernitana si gode la partenza sprint.