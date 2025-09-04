Salernitana, atteso l’annuncio dell’addio di Tongya. Machin vicino Lo scuola Juventus è pronto a dire addio all'Italia. Faggiano ha già in mente il sostituto

Affare in via di definizione. Manca solo l’annuncio ufficiale per far sì che la Salernitana dica addio a Franco Tongya. Il calciatore ha praticamente compiuto tutti gli step necessari per poter diventare un nuovo calciatore del Gençlerbirligi, club turco in questo momento ultimo in classifica nel massimo campionato nazionale. Il numero 19, legato da un grande affetto sia alla proprietà che alla tifoseria, ha aspettato quella che sarebbe stata la destinazione considerata ideale per il club. La Salernitana incasserà un piccolo indennizzo ma avrà una percentuale in caso di futura rivendita. Tongya sottoscriverà un accordo biennale con possibile rinnovo per un terzo anno. Definizione attesa nelle prossime ore.

Attesa per Machin

Il calciatore era stato inserito in lista sia per la sfida di Coppa Italia con il Sorrento, quando si riscaldò a lungo quando i granata erano in svantaggio, sia per le sfide di serie C con Siracusa e Cosenza. Ora è pronto al passo d’addio. La Salernitana libererà la sua casella e conta di inserire Pepin Machin al suo posto. Il guineano ha avuto nuovi contatti con il direttore sportivo Daniele Faggiano. Se arriverà il via libera, la Bersagliera chiuderà l’accordo annuale e permetterà all’ex Monza di vestire la maglia granata.