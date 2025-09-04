Salernitana, retroscena Capuano: "Forcing granata ma lui voleva solo la Ternana" Il ds degli umbri Mammarella: "Il capitano ha scelto di restare nonostante l'offerta campana"

Un nome chiacchierato, un possibile profilo al quale affidare la difesa granata. Tra Salernitana e Ternana non è stata l'estate degli affari, tutt'altro. Prima l'accordo fatto per Tiago Casasola ma mandato all'aria dalla scelta dell'argentino di scegliere il Catania, poi il pressing per Aloi. Infine la telenovela Marco Capuano. La Salernitana lo aveva corteggiato con forza ad inizio estate, proprio nel bel mezzo della trattativa per Casasola. Poi il ritorno di fiamma ad inizio agosto ma lo status di Capuano, mentre le difficoltà societarie delle Fere aumentavano a dismisura con la contestazione dei tifosi, aveva rallentato l'affare.

Ora, dalle parole del direttore sportivo della Ternana Carlo Mammarella, anche il retroscena di un ultimo affondo sul gong del mercato estivo: "Marco Capuano fino all’ultimo giorno ha avuto la possibilità di trasferirsi alla Salernitana ma mi ha parlato dicendo parole bellissime. Continuerà ad essere un punto di riferimento per questa squadra", le parole dell'uomo mercato dei rossoverdi in conferenza stampa. La Salernitana, dopo aver ingaggiato anche Golemic, ha virato con forza chiudendo la trattativa con l'Avellino per Frascatore. I granata hanno completato la rosa, Capuano è rimasto a Terni. Intrecci e retroscena che solo il mercato sa regalare.