Salernitana, Raffaele: "Cambiare rotta, vogliamo dare gioia all'ambiente" Il tecnico al Tgr Campania: "Il campo deciderà le sorti di ogni squadra"

La carica del mister. Giuseppe Raffaele non si lascia tradire dalle indicazioni delle prime due vittorie stagionali. Da allenatore navigato, sa bene che il cammino è ancora lungo e che per la sua Salernitana di insidie da qui alla fine del campionato ce ne saranno ancora tante. Le due vittorie con Siracusa e Cosenza hanno caricato l’ambiente ma il tecnico granata prova a trattenere l’entusiasmo: "Non è l’inizio che determina il risultato di un campionato – le parole al Tgr Campania in onda su Rai 3 -. Dobbiamo essere coscienti, abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. Vogliamo disputare una grande stagione. Sarà poi il campo, però, a decidere quali saranno le sorti di ogni squadra“.

Il focus è centrato sulla promozione in serie B. Eppure tra le missioni del tecnico ex Cerignola c’è la volontà forte di conquistare il popolo dell'Arechi e ridare entusiasmo a tutto l'ambiente: “Il nostro obiettivo è quello di cambiare rotta rispetto alle stagioni passate. Vogliamo coinvolgere la gente e farla diventare un tutt’uno con la squadra“.