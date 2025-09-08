Salernitana, cambia la classifica: tolta la penalizzazione al Foggia Restituiti i tre punti alla squadra rossonera

Un raggio di sole in un momento complicatissimo. Mentre resta altissima la tensione per la questione societaria, con le possibili dimissioni di Delio Rossi di cui si è parlato settimana scorsa, il Foggia torna a respirare. La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha accolto il reclamo dei pugliesi contro la penalizzazione di tre punti, "prosciogliendo la società e annullando la penalizzazione di 3 punti in classifica inflitta lo scorso 31 luglio dal Tribunale Federale Nazionale. La società era stata sanzionata per una serie di violazioni di natura amministrativa". Decisione che permette alla squadra di Delio Rossi di abbondanare la casella zero in classifica e riappropriarsi dei tre punti conquistati con il Sorrento nella seconda giornata di campionato.