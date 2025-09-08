Ex Salernitana, retroscena Maggiore: "Iervolino e Faggiano mi hanno aiutato" Il mediano svela le ultime ore di mercato prima del suo trasferimento a Bari

Giulio Maggiore riparte dal Bari. Questa volta non più in prestito dalla Salernitana come nel precedente semestre ma bensì come nuovo tesserato dei pugliesi. Determinante l'accordo trovato sul gong, con il club granata che, alla luce del contratto in scadenza nel giugno 2026, ha deciso di risolvere il contratto e permettere all'ex Spezia di trovare l'accordo con i galletti.Nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Maggiore ha raccontato le ultime ore di mercato: “Mancavano poche ore. Ma ce l’abbiamo fatta. Sono grato al presidente Iervolino e al ds Faggiano che mi sono venuti incontro. C’è stata la risoluzione e poi ho firmato il triennale col Bari. Qui sono stato bene. Penso di aver fatto gli ultimi mesi di stagione con grande profitto. Poi c’è stato il mercato con le sue dinamiche. Eravamo in contatto da tempo, siamo arrivati alla fine”.