Salernitana, buon compleanno Arechi! 35 anni fa la prima partita Era il 9 settembre 1990 quando i granata ospitarono il Padova nel Principe degli Stadi

Un compleanno speciale, in attesa dell’abbraccio con il proprio pubblico fissato per domenica, per il ritorno dei tifosi sugli spalti dopo la nottataccia con la Sampdoria dello scorso giugno e i primi due impegni stagionali disputati a porte chiuse. L’Arechi soffia sulle sue prime 35 candeline di attività. Era il 9 settembre 1990 quando il Principe degli Stadi aprì per la prima volta le porte ai suoi supporters. Il trasloco dal Vestuti vissuto con il cuore in gola, la chiusura di un romanzo vissuto all’insegna della maglia granata, del pallone in cuoio per entrare in una nuova casa, in un calcio che andava a grandi passi verso l’era moderna. In quella domenica di settembre, quando il calcio ancora non conosceva lo spezzatino e le pay-tv, la Salernitana ospitò il Padova e si accontentò di un amaro 0-0.

Da quel settembre 1990 tante cose sono cambiate. A partire da come si presenta l’impianto, con il restyling sulle tribune del 2019 che ha permesso all’impianto di via Allende di colorarsi interamente di bianco e granata. L’Arechi ha vissuto la gioia delle promozioni in serie A, giorni di grande festa ma anche la delusione e il dolore per le sconfitte che hanno segnato il cammino della Bersagliera. La notte del playout con la Sampdoria tra le pagine più brutte della storia moderna. Ora la serie C, il nuovo inizio domenica con l’Arechi in attesa di capire come e quando inizierà il progetto di restyling immaginato dalla Regione Campania. Intanto il passato e il presente si danno il braccetto: buon compleanno, stadio Arechi.