Salernitana, si accelera sul fronte Arechi: possibile incontro Milan-De Luca Sopralluogo in questi giorni dell'Arus. Il club granata chiede lumi sulla questione Curva Nord

Il dikitat è chiaro. La possibilità che i lavori di restyling dello stadio Arechi possano prendere il via ad inizio 2026 si fa sempre più concreta. Sarebbe questo l'obiettivo del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Far partire in contemporanea i cantieri dell'Arechi e del Volpe ora non sembra un miraggio. Una possibilità sul tavolo e che permetterebbe alla Salernitana di poter scendere in campo ancora nel Principe degli Stadi nel bel mezzo però delle operazioni di demolizione della Curva Nord. Sarebbe il settore destinato agli ospiti e chiuso al pubblico locale l'apripista per dare il via libera al restyling da oltre 100 milioni di euro.

A stretto giro è atteso un primo sopralluogo dell'Arus per studiare l'ipotesi e capire i margini di manovra. La Salernitana aspetta, bramosa di conoscere in tempi brevi quali sono i progetti regionali. Entro questa settimana Andrea Cardinaletti, advisor della Regione Campania sulla questione Arechi, sarà ricevuto a Palazzo Santa Lucia. Un primo contatto tra il dirigente e il presidente granata Maurizio Milan c'è già stato sia nello scorso weekend che ieri. Proprio il numero uno granata però potrebbe essere al centro di un tavolo di confronto con il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca settimana prossima. Solo allora il club granata deciderà come muoversi, soprattutto con la Lega Serie C in merito alla richiesta di una deroga sull'impossibilità di poter ospitare le tifoserie ospiti. Ci sono i precedenti Bergamo e Udine che hanno fatto giurisprudenza calcistica. Tutto in divenire, la Salernitana attende.