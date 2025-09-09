Salernitana-Sorrento, scelto l'arbitro: fischia Leone Il pugliese non ha precedenti con la prima squadra

Sarà Domenico Leone di Barletta l’arbitro designato per Salernitana-Sorrento, quarta giornata di campionato di Serie C. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Emanuele Bracaccini di Macerata e Ludovico Esposito di Pescara. Il quarto uomo sarà Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata; all’FVS ci sarà Nicola Valcaccia di Castellammare di Stabia. Nessun precedente con la Salernitana ma ben cinque con la Primavera. Il bilancio sorride: tre vittorie, un pareggio e un ko con l'arbitro di Barletta per i granatini.