Serie C, Orsato promuove il Fvs: "Tanta roba, ora dobbiamo ridurre i recuperi" Il designatore degli arbitri: "Limitare gli errori era la missione principale"

Daniele Orsato traccia un primo bilancio dell’esperimento Football Video Support. Nel corso di un evento legato alla Lega Pro andato in scena negli uffici di Sky Sport, il designatore degli arbitri del terzo campionato nazionale ha commentato l’esordio del Fvs: “Il Football Video Support non cancellerà gli errori ma cercherà di aiutare l’arbitro a sbagliare meno – ha commentato l’ex fischietto internazionale -. Se l’arbitro sbaglierà meno, gli allenatori faranno meno richieste. Io mi ero augurato che gli allenatori aiutassero gli arbitri e sta succedendo. Dalle prime statistiche risulta che il recupero minimo è stato di cinque minuti a partita. Nelle giornate successive stiamo recuperando, perché perdevamo molto tempo a controllare le reti. Ora vogliamo continuare a migliorare, cercare di limitare gli errori, consapevoli che fin qui la base di partenza è stata importante”.