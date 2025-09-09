Continua a correre la campagna abbonamenti per la stagione interna della Salernitana. L'ultimo aggiornamento del club racconta di 4875 tessere sottoscritte per tutte le sfide all'Arechi. C'è tempo fino a domenica per poter testimoniare il proprio amore verso i colori granata. E parte forte anche la corsa al biglietto per la sfida con il Sorrento: sono oltre 1000 i tagliandi staccati per il match di domenica sera. Numeri che si aggirano intorno a quota 6mila, con la speranza di superare quota 8mila.
Salernitana, quasi 5mila abbonamenti. E la prevendita col Sorrento parte forte
L'Arechi è pronto a scaldarsi per la sfida di domenica
Salerno.