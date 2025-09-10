Euro 2032: Salerno lancia l'Arechi, Napoli candida il Maradona Braccio di ferro politico con vista sugli Europei

Gioco d’incroci. Un braccio di ferro che rischia di avere la cornice allettante degli Europei 2032 ma che avrebbe soprattutto risvolti politici. Tra Napoli e Salerno è iniziata una battaglia a suon di lettere, progettualità, sogni. L’obiettivo è il prestigio di ospitare la competizione continentale calcistica che avrà casa anche in Italia. Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca sogna di poter aprire le porte dell’Arechi per ospitare l’elite europeo. Da qui l’accelerata furiosa per la possibilità di iniziare contemporaneamente i cantieri dell’Arechi e del Volpe, con il Principe degli Stadi che verrebbe mutilato prima della Curva Nord in attesa di trasferirsi al Volpe e accelerare per il progetto di riqualificazione. Ieri, alla luce di un avvio che si preannuncia imminente nel 2026, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha scritto al presidente della Figc Gabriele Gravina per chiedere l’inserimento della città campana e dell’Arechi nel novero degli stadi ospitanti della manifestazione continentale.

La risposta da Napoli

Un nuovo schiaffo non solo calcistico ma anche politico che la città di Napoli proprio non ha mandato giù. Immediatamente è partita la controffensiva dal capoluogo di regione. Gaetano Manfredi ha risposto candidando ufficialmente la città di Napoli come protagonista degli Europei 2032, inoltrando la richiesta all'UEFA, elencando nel dettaglio tutti i punti che potrebbero favorire la decisione da Nyon di eleggere Napoli come città ospitante del torneo. Un gesto che nasconde una regia ben più ampia. Come riporta il “Corriere del Mezzogiorno”, per poter ospitare gli Europei servirebbero interventi importanti al Maradona per poter ottenere il punteggio massimo dalla Uefa. Da qui, la partita calcistica che s’intreccia con quella politica: Manfredi avrebbe tra le mani l’accordo con il candidato alla presidenza della Regione Campania Roberto Fico per un finanziamento da 150 milioni di euro pronto a rivoluzionare l’impianto di Fuorigrotta. Se Fico dovesse vincere le elezioni e prendere il posto di Vincenzo De Luca, Napoli otterrebbe così i fondi necessari a ristrutturare il Maradona con i soldi della Regione. E la cifra fa rima con quella investita da De Luca per Arechi e Volpe.