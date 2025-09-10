Salernitana, testa al Sorrento: Raffaele pronto a lanciare i "nuovi" Seduta mattutina al "Mary Rosy". Si riparte dal 3-5-2 ma si studiano novità di formazione

Il tour de force di fine settembre attende la Salernitana. Dopo la settimana di riposo causa rinvio della sfida con l'Atalanta Under 23, per la Bersagliera ora è arrivato il momento di scaldare i motori e lanciare i primi importanti segnali alle dirette concorrenti. Il due su due con Siracusa e Cosenza ha dato forza e consapevolezza, soprattutto la vittoria in rimonta in terra silana. Alla squadra granata il compito di consolidare la posizione di pretendente alla promozione diretta in serie B a suon di vittorie.

Cinque gare in quindici giorni sono un test importante. Servirà pescare dalla quasi totalità della rosa per fare i conti con i segni della fatica che ad inizio stagione potrebbe essere un ostacolo non di poco conto. "Ci saranno delle rotazioni: siamo tanti e siamo forti, siamo un gruppo con tante invidualità importanti", aveva sussurrato Ivan Varone sabato scorso dopo il test in famiglia all'Arechi. Non solo in mediana, dove il neo-arrivato Tascone spinge per una chance subito da titolare, in ogni reparto ci sono dubbi e ballottaggi.

Gli arrivi sul gong hanno permesso a Raffaele di avere una rosa completa, con soluzioni e alternative da squadra al vertice in ogni zolla di campo. In difesa, Anastasio deve guardarsi le spalle dal neo-arrivato Frascatore. Sulla corsia destra scalpita Quirini: ha corsa, forza, senso del gol. Raffaele potrebbe dare subito una chance all'ex Milan dirottando Villa nel ruolo congeniale di esterno sinistro. E poi i dubbi che riguardano chi sarà la spalla di Inglese: Liguori vuole il sorpasso su Achik ma Raffaele apprezza Ferraris. L'attaccante arrivato dal Pescara ha mobilità e soprattutto senso del gol. Il jolly che mancava per completare l'attacco.