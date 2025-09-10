Salernitana, testa al Sorrento: Raffaele pronto a lanciare i "nuovi"

Il tour de force di fine settembre attende la Salernitana. Dopo la settimana di riposo causa rinvio della sfida con l'Atalanta Under 23, per la Bersagliera ora è arrivato il momento di scaldare i motori e lanciare i primi importanti segnali alle dirette concorrenti. Il due su due con Siracusa e Cosenza ha dato forza e consapevolezza, soprattutto la vittoria in rimonta in terra silana. Alla squadra granata il compito di consolidare la posizione di pretendente alla promozione diretta in serie B a suon di vittorie.
Cinque gare in quindici giorni sono un test importante. Servirà pescare dalla quasi totalità della rosa per fare i conti con i segni della fatica che ad inizio stagione potrebbe essere un ostacolo non di poco conto. "Ci saranno delle rotazioni: siamo tanti e siamo forti, siamo un gruppo con tante invidualità importanti", aveva sussurrato Ivan Varone sabato scorso dopo il test in famiglia all'Arechi. Non solo in mediana, dove il neo-arrivato Tascone spinge per una chance subito da titolare, in ogni reparto ci sono dubbi e ballottaggi.
Gli arrivi sul gong hanno permesso a Raffaele di avere una rosa completa, con soluzioni e alternative da squadra al vertice in ogni zolla di campo. In difesa, Anastasio deve guardarsi le spalle dal neo-arrivato Frascatore. Sulla corsia destra scalpita Quirini: ha corsa, forza, senso del gol. Raffaele potrebbe dare subito una chance all'ex Milan dirottando Villa nel ruolo congeniale di esterno sinistro. E poi i dubbi che riguardano chi sarà la spalla di Inglese: Liguori vuole il sorpasso su Achik ma Raffaele apprezza Ferraris. L'attaccante arrivato dal Pescara ha mobilità e soprattutto senso del gol. Il jolly che mancava per completare l'attacco.