Salernitana, con l'Atalanta U23 diserzione a metà: il Direttivo Ultras ci sarà La Curva Sud Siberiano aveva annunciato l'assenza. Il Direttivo Ultras annuncia: "Noi presenti"

Un nuovo segnale di una divisione profonda sulle linee da seguire. Salernitana-Atalanta Under 23 rischia di diventare argomento di discussione non solo per motivi calcistici. Nelle scorse settimane, la Curva Sud Siberiano aveva annunciato la diserzione per la sfida contro la seconda squadra del club orobico come un atto di protesta contro il calcio moderno. Un'assenza confermata anche con il rinvio della sfida al prossimo mercoledì.

L'Arechi però non sarà vuoto, così come il cuore pulsante del tifo granata. Il Direttivo Ultras, dopo aver annunciato il suo posizionamento nella parte superiore dell'impianto, sarà presente per la sfida con l'Atalanta Under 23. L'annuncio arriva sui canali social: "Mercoledì 17 Settembre, in occasione della partita contro l'Under 23 dell'Atalanta, noi saremo al nostro posto, a sostenere la Salernitana e al tempo stesso a far sentire la nostra voce e la nostra indignazione verso chi sta tentando di distruggere e falsare il calcio. Non presteemo mai il fianco a chi con regole assurde, leggi, divieti e repressioni, vuole impedirci di portare avanti la nostra passione! Abbiamo già vissuto sulla nostra pelle il periodo della multiproprietà, quando mesi di diserzione non hanno prodotto nulla, se non l'amaro risultato di tenerci lontani dalla nostra amata Bersagliera. Siamo ultras, a difesa di valori e contesteremo sempre chi macchia questo mondo per sporchi interessi! Odio eterno al calcio moderno! no alle squadre B”.