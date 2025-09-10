Salernitana, nuovo ingaggio per la porta: ecco Cevers Il portiere lettone, dopo un periodo di prova, entra a far parte del club granata

Prova superata. Leonardo Cevers entra a far a parte a tutti gli effetti della Salernitana. Il portiere lettone classe 2005 è stato ufficializzato dal club campano. Il giocatore era libero da contratto dopo l’esperienza alla Virtus Francavilla e ha firmato con il club granata fino al 30 giugno 2027 con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni.

Cresciuto in patria nella compagine del Tukums, con cui ha esordito anche in massima serie, l’estremo difensore ha seguito la trafila delle Nazionali giovanili della Lettonia fino all’Under 19. È approdato in Italia nel 2023 per disputare due stagioni da titolare in Serie D con le maglie di San Marzano prima e Virtus Francavilla poi. Dopo aver trascorso un periodo di valutazione in granata cominciato nel ritiro precampionato, Cevers sarà a tutti gli effetti disponibile a partire dalla gara contro il Sorrento di domenica 14 settembre ed indosserà la maglia numero 41.