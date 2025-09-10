Ex Salernitana, Nalini si ritira: "Caro calcio, ti amerò per sempre" L'esterno dice basta: "Solo io ricordo le gioie dei campionati più belli"

Una lettera strappalacrime con tante foto allegate. Le pagine più belle di una carriera bella ma anche sfortunata. Andrea Nalini dice basta col calcio giocato. L'esterno, con un post sui social, ha detto basta. Tra le sue pagine più belle la promozione con la Salernitana in serie B e poi la salvezza al playout con il Lanciano.

"Caro calcio.Un giorno mi piacerebbe raccontarti di tutto quello che ho fatto per te, le notti passate mordendo il cuscino, i sogni rimasti appesi, i goal che mi hanno fatto accapponare la pelle per una settimana. Mi piacerebbe raccontarti di quel bambino che a scuola fissava il vuoto immaginandosi in un grande stadio, davanti a 70000 persone ad esultare per un goal o una vittoria.

Dannazione, quanto mi piacerebbe sedermi al bar con te con un bicchiere di vino e parlare, parlare di quel che mi hai dato e ci siamo dati, dei panini mangiati di corsa per arrivare all’allenamento, delle serate passate in casa per essere al meglio il giorno dopo “il giorno della partita”.

Tutto questo non è possibile perché tu non sei una persona, non dialoghi e non ti esprimi, l’unico modo che abbiamo di sentirci vicini è quello di frequentarci su un campo, quel campo che condividiamo da un sacco di tempo.

Diamine quante cose vorrei dirti, quante cose ho qui nel cassetto per te, te che ci sei sempre stato. Te che quando la scuola non andava c’eri, te che quando il tempo sembrava remarmi contro riuscivi comunque a prenderti i tuoi spazi, te che ti sei persino messo al mio fianco quando chi diceva di volermi bene è scappato.

Insomma ne avrei di cose da dirti, chilometri di parole lunghe come le trasferte che ho fatto per te. Per quei campionati di cui nessuno si ricorda tranne il mio cuore che ancora batte per tutto quello che sei ed emani. Non so quanto durerà ancora caro calcio ma so che i miei ricordi sono già abbastanza grazie a te, te che alla fine sei diventato un migliore amico aggiuntivo a quello che più o meno hanno tutti nella vita, te che non hai mai avuto niente da dirmi ma tanto da darmi. Ti amo e ti amerò per sempre ".