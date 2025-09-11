Ex Salernitana, recordman Coda: "Voglio giocare fino a quarant’anni" L'attaccante di Cava de' Tirreni: "Mi godo il record di gol ma voglio andare avanti"

“Mi sono sempre fissato l’obiettivo di arrivare a quaranta anni e dunque andrò avanti altre tre, quattro anni se continuerò a stare bene”. Massimo Coda vuole continuare a segnare e a togliersi soddisfazioni sul terreno di gioco. Nel corso del Premio Gentleman Fair Play, giunto alla trentesima edizione, l'attaccante ex Salernitana ha rilasciato alcune dichiarazioni, ricordando anche la gioia per esser diventato il bomber all-time della serie B, superando Schowch: “Devo dire che è stata una bella soddisfazione raggiungere questo record, mi gratifica della carriera che ho fatto. In questi anni parlando con Stefan mi diceva che più mi avvicinavo al record e più avrei sentito la pressione. L’ho sentita un po' in effetti, anche per l’annata che non è andata bene, ma sono un ragazzo tranquillo e non mi faccio distrarre da queste cose. Gol al volo? Ne ho fatti diversi al volo, ricordo uno con il Lecce, uno con la Salernitana, un altro contro il Modena lo scorso anno con la Sampdoria”.