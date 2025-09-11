Salernitana, Machin in standby. Cirillo…a gennaio Il mediano ex Monza aspetta solo una chiamata per dire sì ai granata

Il mercato ha dato risposte importanti. I movimenti dell’ultimo giorno di mercato hanno permesso a Daniele Faggiano di completare la rosa, consegnare a Giuseppe Raffaele un gruppo con alternative importanti in ogni ruolo. Gli addii sul gong di Maggiore e Legowski hanno però rallentato quello che doveva essere il secondo innesto dopo Tascone per la mediana. Faggiano ha bloccato da settimane Pepin Machin, centrocampista già al lavoro alle dipendenze del ds granata e svincolatosi lo scorso giugno dal Monza. L’uomo mercato granata lo ritiene il profilo ideale per completare la mediana, mezzala di qualità e tecnica che dovrebbe giocarsi il posto con Knezovic e Varone per dare maggiore slancio al centrocampo. La società però ha chiesto qualche giorno di riflessione, con il calciatore che aspetta dopo l’accordo sulla parola con Faggiano.

Dalle rotazioni granata è uscito invece il baby Alessandro Cirillo. La Salernitana lo ha testato per tutta l’estate, sin dal ritiro di Cascia, per capirne le potenzialità. Il giovane mediano ha convinto soprattutto Raffaele che anche nel test con la Reggina gli aveva dato una chance. Poi però il mancato utilizzo nelle gare ufficiali. Svelato il motivo: la Sestese, ex club del centrocampista, non avrebbe completato l’iter per lo svincolo del centrocampista. Cirillo resterà in orbita granata, con la possibilità a gennaio di rientrare nei ranghi.