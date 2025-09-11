FOTO - Carica ultras al Mary Rosy: "Salernitana, devi vincere" A pochi passi dal Centro Sportivo granata lo striscione per i calciatori

La Curva Sud Siberiano si stringe intorno alla Salernitana. Nella settimana che porta alla sfida con il Sorrento, all’uscita dal Centro Sportivo Mary Rosy per i calciatori e lo staff tecnico granata hanno trovato un messaggio forte degli ultras: “Con la rabbia di chi è più forte, Salerno devi vincere”.

Uno striscione carico di speranza e di ardore agonistico alla vigilia della prima sfida all’Arechi a porte aperte dopo la squalifica di due turni per gli episodi dell’Arechi nel playout con la Sampdoria. Importante la risposta del tifo: cinque mila abbonamenti già sottoscritti e oltre 6mila spettatori previsti per la sfida con il Sorrento. Salerno si stringe alla Salernitana.