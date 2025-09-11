FOTO - Carica ultras al Mary Rosy: "Salernitana, devi vincere"

A pochi passi dal Centro Sportivo granata lo striscione per i calciatori

foto carica ultras al mary rosy salernitana devi vincere
Salerno.  

La Curva Sud Siberiano si stringe intorno alla Salernitana. Nella settimana che porta alla sfida con il Sorrento, all’uscita dal Centro Sportivo Mary Rosy per i calciatori e lo staff tecnico granata hanno trovato un messaggio forte degli ultras: Con la rabbia di chi è più forte, Salerno devi vincere”.

Uno striscione carico di speranza e di ardore agonistico alla vigilia della prima sfida all’Arechi a porte aperte dopo la squalifica di due turni per gli episodi dell’Arechi nel playout con la Sampdoria. Importante la risposta del tifo: cinque mila abbonamenti già sottoscritti e oltre 6mila spettatori previsti per la sfida con il Sorrento. Salerno si stringe alla Salernitana.

