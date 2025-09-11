Salernitana, abbonamenti superano quota 5mila. Cresce il dato per il Sorrento

Continua a correre la campagna per la sottoscrizione dei voucher stagionali

salernitana abbonamenti superano quota 5mila cresce il dato per il sorrento
Salerno.  

Numeri in aumento. La febbre del campionato alle porte spinge il popolo della Salernitana a gremire l'Arechi. Dopo le due sfide a porte chiuse con Sorrento in Coppa Italia e Siracusa in campionato, il popolo granata continua a far registrare numeri in aumento per la campagna abbonamenti: sono 5053 i voucher stagionali sottoscritti, con la promo che si chiuderà in concomitanza con la sfida con il Sorrento. Proprio con i rossoneri si preannuncia un clima bello caldo: sono 2350 i tagliandi staccati, con al momento il muro delle 7mila unità superato. 

Ultime Notizie