Salernitana, abbonamenti superano quota 5mila. Cresce il dato per il Sorrento Continua a correre la campagna per la sottoscrizione dei voucher stagionali

Numeri in aumento. La febbre del campionato alle porte spinge il popolo della Salernitana a gremire l'Arechi. Dopo le due sfide a porte chiuse con Sorrento in Coppa Italia e Siracusa in campionato, il popolo granata continua a far registrare numeri in aumento per la campagna abbonamenti: sono 5053 i voucher stagionali sottoscritti, con la promo che si chiuderà in concomitanza con la sfida con il Sorrento. Proprio con i rossoneri si preannuncia un clima bello caldo: sono 2350 i tagliandi staccati, con al momento il muro delle 7mila unità superato.