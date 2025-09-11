Ex Salernitana, dopo la "fuga" dal Burgos ora Cipro: Ochoa trova squadra Il messicano sogna la sesta convocazione ai Mondiali

Aveva fatto il giro del mondo la notizia che aveva avuto come protagonista Guillermo Ochoa. Il messicano ex Salernitana, pronto a sottoscrivere il contratto annuale con gli spagnoli del Burgos, si era allontanato dalla sede del club per prendere un caffè prima di far perdere le tracce. Memo però è ritornato in auge nelle ultime ore, questa volta però non per fughe al momento della firma, tutt'altro. La sua carriera, alla bellezza di 40 anni, riprenderà a Cipro. L’AEL Limassol ha annunciato l’accordo con Memo. Dopo la parentesi in Portogallo, ora una nuova avventura nel vecchio continente. Per Ochoa nel mirino c'è il sogno della sesta convocazione per i Mondiali. Niente più attese o fughe improvvise: Ochoa riparte da Cipro.