Aveva fatto il giro del mondo la notizia che aveva avuto come protagonista Guillermo Ochoa. Il messicano ex Salernitana, pronto a sottoscrivere il contratto annuale con gli spagnoli del Burgos, si era allontanato dalla sede del club per prendere un caffè prima di far perdere le tracce. Memo però è ritornato in auge nelle ultime ore, questa volta però non per fughe al momento della firma, tutt'altro. La sua carriera, alla bellezza di 40 anni, riprenderà a Cipro. L’AEL Limassol ha annunciato l’accordo con Memo. Dopo la parentesi in Portogallo, ora una nuova avventura nel vecchio continente. Per Ochoa nel mirino c'è il sogno della sesta convocazione per i Mondiali. Niente più attese o fughe improvvise: Ochoa riparte da Cipro.
Ex Salernitana, dopo la "fuga" dal Burgos ora Cipro: Ochoa trova squadra
Il messicano sogna la sesta convocazione ai Mondiali
