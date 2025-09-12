Salernitana, ecco il nuovo calendario: derby con la Cavese di domenica

Tutte le variazioni dalla 8a alla 16a giornata: due sfide in chiaro su Rai Sport

Salerno.  

La Lega Pro ha diramato in data odierna il programma delle gare del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26 dall’ottava alla sedicesima giornata. Spicca per la Salernitana il derby con la Cavese domenica 5 ottobre alle ore 14:30. La sfida interna con il Crotone della 13esima giornata andrà in chiaro su Rai Sport, così come il derby con il Benevento in posticipo il 1 dicembre al Vigorito alle ore 20:30.

Di seguito gli impegni della Salernitana:

8^GIORNATA

SALERNITANA-CAVESE Domenica 5 ottobre ore 14:30 (Diretta Sky/NOW)

9^ GIORNATA

MONOPOLI-SALERNITANA Domenica 12 ottobre ore 12:30 (Diretta Sky/NOW)

10^ GIORNATA

CATANIA-SALERNITANA Domenica 19 ottobre ore 14:30 (Diretta Sky/NOW)

11^ GIORNATA

SALERNITANA-CASERTANA Domenica 26 ottobre ore 20:30 (Diretta Sky/NOW)

12^ GIORNATA

LATINA-SALERNITANA Domenica 2 novembre ore 17:30 (Diretta Sky/NOW)

13^ GIORNATA

SALERNITANA-CROTONE Lunedì 10 novembre ore 20:30 (Diretta Sky/NOW ed in chiaro RaiSport)

14^ GIORNATA

TEAM ALTAMURA-SALERNITANA Domenica 16 novembre ore 14:30 (Diretta Sky/NOW)

15^ GIORNATA

SALERNITANA-POTENZA Domenica 23 novembre 17:30 (Diretta Sky/NOW)

16^ GIORNATA

BENEVENTO-SALERNITANA Lunedì 1 dicembre ore 20:30 (Diretta Sky/NOW ed in chiaro RaiSport)

