Salernitana, ecco il nuovo calendario: derby con la Cavese di domenica

La Lega Pro ha diramato in data odierna il programma delle gare del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26 dall’ottava alla sedicesima giornata. Spicca per la Salernitana il derby con la Cavese domenica 5 ottobre alle ore 14:30. La sfida interna con il Crotone della 13esima giornata andrà in chiaro su Rai Sport, così come il derby con il Benevento in posticipo il 1 dicembre al Vigorito alle ore 20:30.
Di seguito gli impegni della Salernitana:
8^GIORNATA
SALERNITANA-CAVESE Domenica 5 ottobre ore 14:30 (Diretta Sky/NOW)
9^ GIORNATA
MONOPOLI-SALERNITANA Domenica 12 ottobre ore 12:30 (Diretta Sky/NOW)
10^ GIORNATA
CATANIA-SALERNITANA Domenica 19 ottobre ore 14:30 (Diretta Sky/NOW)
11^ GIORNATA
SALERNITANA-CASERTANA Domenica 26 ottobre ore 20:30 (Diretta Sky/NOW)
12^ GIORNATA
LATINA-SALERNITANA Domenica 2 novembre ore 17:30 (Diretta Sky/NOW)
13^ GIORNATA
SALERNITANA-CROTONE Lunedì 10 novembre ore 20:30 (Diretta Sky/NOW ed in chiaro RaiSport)
14^ GIORNATA
TEAM ALTAMURA-SALERNITANA Domenica 16 novembre ore 14:30 (Diretta Sky/NOW)
15^ GIORNATA
SALERNITANA-POTENZA Domenica 23 novembre 17:30 (Diretta Sky/NOW)
16^ GIORNATA
BENEVENTO-SALERNITANA Lunedì 1 dicembre ore 20:30 (Diretta Sky/NOW ed in chiaro RaiSport)