Abodi su possibilità Arechi per Euro 2032: "Nessuna preclusione per Salerno" Il Ministro: "Arriverà il momento dei fatti, mi fa piacere questa vivacità"

Andrea Abodi commenta la possibile candidatura dell’Arechi di Salerno per ospitare i prossimi Europei 2032. A margine di un incontro al Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli, in vista dell'America's Cup, il Ministro per lo Sport si è soffermato sulla lettera inviata dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli al presidente della Figc Gabriele Gravina con la richiesta di inserire anche il Principe degli Stadi nel novero degli impianti per la competizione continentale: “Sono arrivate tante lettere di accreditamento. Ora arriverà il momento dei fatti. Ci sono delle tempistiche precise: entro aprile/maggio 2027 dovranno esserci i cantieri. Non c'è una preferenza per la città o una chiusura nei confronti di una città. C'è una meravigliosa competizione che va oltre Euro 2032 – le dichiarazioni riprese dall’Ansa -. Mi fa piacere che ci sia questa vivacità, perché io mi auguro che queste 13 città vogliano davvero farlo lo stadio o migliorarlo.

Al momento il progetto di Salerno è finanziabile, dopo di che la Federazione valuterà, noi faremo la nostra parte. Nei prossimi giorni indicherò, di concerto anche con il presidente del consiglio e il governo in generale, il nome del commissario che dovrà accompagnare, facilitare, velocizzare l'iter amministrativo di tutti i progetti che riguardano in particolare questo Euro 2032. Quindi stiamo piano piano togliendoci tutti gli alibi: c'è la data, ci sono le scadenze, ci sono i processi amministrativi semplificati".