Salernitana-Sorrento, vola la prevendita: superata quota 8mila spettatori Crescono il numero di abbonamenti e di tagliandi per la sfida di domenica

Salernitana-Sorrento supera quota 8000 spettatori. Per la sfida di domenica sera, prima con l'Arechi aperto al pubblico, la Bersagliera avrà una cornice importante: il terzultimo giorno di campagna per la sottoscrizione del voucher stagionale ha raggiunto quota 5130. Importante invece l'impennata in termini di biglietti venduti: sono 3261 ticket, di cui 135 per il settore ospiti. Numeri che permettono di immaginare la possibile presenza di 10mila spettatori.