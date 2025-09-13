Salernitana-Sorrento, i convocati: imbarazzo della scelta per Raffaele

La Salernitana riparte dal Sorrento. Questa mattina al Centro Sportivo Mary Rosy seduta di rifinitura in vista della sfida di domani sera. Buone notizie per Raffaele che ha a disposizione l'intera rosa. Dentro i nuovi Tascone, Quirini, Frascatore, Ferraris.
Di seguito, la lista dei convocati:
PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers
DIFENSORI: 14 Villa, 18 Golemic, 21 Coppolaro, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 33 Anastasio, 35 Cabianca, 38 Frascatore;
CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 6 de Boer, 8 Varone, 17 Knezovic, 29 Tascone, 39 Iervolino;
ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Liguori, 20 Ferraris.