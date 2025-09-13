Salernitana-Sorrento, i convocati: imbarazzo della scelta per Raffaele

Rosa al completo per i granata

Salerno.  

La Salernitana riparte dal Sorrento. Questa mattina al Centro Sportivo Mary Rosy seduta di rifinitura in vista della sfida di domani sera. Buone notizie per Raffaele che ha a disposizione l'intera rosa. Dentro i nuovi Tascone, Quirini, Frascatore, Ferraris. 

Di seguito, la lista dei convocati:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers 

DIFENSORI: 14 Villa, 18 Golemic, 21 Coppolaro, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 33 Anastasio, 35 Cabianca, 38 Frascatore;

CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 6 de Boer, 8 Varone, 17 Knezovic, 29 Tascone, 39 Iervolino;

ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Liguori, 20 Ferraris.

