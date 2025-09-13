Salernitana, Raffaele: "Iervolino e tifosi la spinta in più" Il tecnico: "La visita del patron e l'Arechi ci aiuterà"

Giuseppe Raffaele sceglie la strada della scaramanzia. Il tecnico della Salernitana non parla in conferenza stampa come già fatto nelle precedenti due uscite. Il suo pensiero al sito del club: "Sarà una partita diversa rispetto a quella del 17 agosto. – dichiara mister Giuseppe Raffaele alla vigilia – La precedente era una gara di coppa, la prima ufficiale. Stavolta è campionato, si ritroveranno due squadre che hanno lavorato tanto in questo mese e aggiunto anche qualcosa. Vogliamo fare una prestazione importante. Ci aspetta una partita da approcciare al meglio, bisognerà gestirla bene durante i 90 minuti sia dal punto di vista tecnico, sia sotto il profilo tattico, come tutte le altre gare. Il week end di sosta ci è servito a continuare il percorso di crescita nel miglior modo possibile. A partire dalla sfida contro il Sorrento inizierà un ciclo di partite con ritmi intensi e il lavoro fatto nella settimana appena trascorsa ci tornerà utile per la serie di partite ravvicinate. Gli ultimi arrivati sul mercato si sono inseriti bene e sono regolarmente a disposizione. Come detto, all’orizzonte abbiamo molti impegni (cinque concentrati in due settimane, nda) per cui vedremo di gestire la rosa al meglio”.

L’allenatore chiude con un pensiero per società e tifosi: “La visita del patron Iervolino di ieri al centro sportivo ci ha trasmesso grande carica e ha donato a tutti ulteriori motivazioni, che già non mancano ad un gruppo serio, concentrato, che sta lavorando molto bene. Di questo sono contento. Sicuramente per noi è anche molto importante riabbracciare la nostra gente allo stadio. Sarà bello avere una grande cornice di pubblico. Siamo contenti della vicinanza che i tifosi ci stanno dimostrando”.