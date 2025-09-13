Salernitana-Sorrento, quota diecimila spettatori ad un passo L'Arechi risponde presente e farà sentire la sua voce

Mancano un centinaio di tagliandi all'obiettivo doppia cifra. La prima all'Arechi con il pubblico dopo i due turni a porte chiuse con Sorrento e Siracusa regala subito numeri importanti. Salernitana-Sorrento, quarta giornata di campionato, avrà diecimila spettatori. I biglietti staccati sono 4600, di cui 172 per il settore ospiti. Il numero degli abbonamenti invece continua a salire: sono 5222 i voucher stagonali sottoscritti. Domani è prevista la chiusura della campagna che ha accompagnato l'estate granata.