Salernitana-Sorrento, le probabili formazioni: abbondanza per Raffaele Il tecnico riparte dal 3-5-2. Dubbi in ogni reparto, debutto per Quirini

Il tour de force ha inizio. La Salernitana fa i conti con una seconda metà di settembre piena zeppa di impegni. Cinque partite in quindici giorni per indirizzare la propria stagione, lanciare messaggi importanti al campionato e soprattutto certificare il proprio status di pretendente al titolo. Il primo test sarà il derby di questa sera con il Sorrento (fischio d’inizio alle ore 20:30). Sarà il secondo atto dopo la sfida di Coppa Italia di appena un mese fa che vide sorridere i rossoneri e lasciò non poco malumore nella Bersagliera. Alle richieste di mercato tra le righe di Giuseppe Raffaele seguirono le parole pepate del presidente Maurizio Milan e dell’amministratore delegato Umberto Pagano. Gli ultimi acquisti e il vento in poppa delle due vittorie con Siracusa e Cosenza hanno permesso di mettersi tutto alle spalle e guardare al futuro con rinnovato entusiasmo.

Tanta abbondanza per Raffaele

Conta solo il campo e la volontà di continuare il proprio cammino a punteggio pieno. Raffaele ha dubbi in tutti i reparti. In difesa, a protezione di Donnarumma, Coppolaro e Frascatore duellano per la maglia da titolare, con Cabianca e Golemic sicuri di un posto nel terzetto arretrato. In mezzo al campo, Varone potrebbe avere una nuova chance, superando Tascone e De Boer al fotofinish. La mezzala ex Ascoli completerebbe il terzetto con Capomaggio e Knezovic. Sulle corsie invece ci sarà il debutto di Quirini: uno degli ultimi arrivati agirà sulla corsia destra, con Villa che tornerà sulla corsia mancia. In attacco invece, accanto all’inamovibile Inglese, Liguori è in vantaggio su Ferraris.

Salernitana-Sorrento, le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Cabianca; Quirini, Varone, Capomaggio, Knezovic, Villa; Liguori, Inglese.

SORRENTO (3-5-2): Harrasser: Fusco, Carillo, Solcia; Crecco, Riccardi, Franco, Cuccurullo, Cangianiello, Sabbatini, D’Ursi.