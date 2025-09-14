Salernitana-Sorrento, l'Arechi pronto a spingere i granata: tutte le info Superato il muro dei diecimila spettatori. Botteghino aperto allo stadio nel pomeriggio

La vera prima volta stagionale all'Arechi con l'abbraccio fra squadra e tifosi. Salernitana-Sorrento ha il sapore del debutto casalingo per la Bersagliera. Dopo le prime due sfide a porte chiuse per la squalifica, il Principe degli Stadi riapre i cancelli e riaccoglie la sua gente. Dopo aver superato quota diecimila spettatori, la corsa ai tagliandi continuerà anche nel pomeriggio, con possibilità di acquistare il proprio titolo presso il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà aperto dalle 17:30 alle 20:00. In serata è prevista anche la chiusura della campagna abbonamenti, prorogata di una settimana dopo il rinvio della sfida con l'Atalanta Under 23.

In una nota ufficiale, la Salernitana ha chiarito a tutti i tifosi che hanno sottoscritto fidelity o member card sulle quali è stato caricato l’abbonamento per la stagione sportiva 2025/26 e che non hanno ancora ricevuto materialmente la card, che il segnaposto non è valido per l’accesso all’impianto. È possibile accedere allo stadio e sfruttare il proprio abbonamento, invece, mostrando ai varchi il pdf provvisorio della fidelity con barcode generato all’atto della sottoscrizione della fidelity/member, che viene automaticamente inviato alla mail indicata in fase d’acquisto.