Salernitana-Sorrento 2-1, Conte: "Rammarico per la rimonta" Il tecnico: "Donnarumma ha fatto la differenza. Potevamo chiuderla nel primo tempo"

Mirko Conte ha commentato Salernitana-Sorrento 2-1: “Sapevamo che sarebbe stata una partita sofferta. Peccato perché nel primo tempo potevamo chiuderla. Abbiamo pagato caro la mancanza di lucidità. Dispiace perché non riusciamo a tramutare le prestazioni in punti. Questione stadio? Non giocare nella nostra città è dura perché ci manca il loro affetto. Sono tutte trasferte e diventa dura. Ci auguriamo di riaverli al più presto.

Donnarumma? Ha fatto quattro-cinque parate importanti. Se crei così tanti pericoli dimostra che sei squadra che sa fare gioco, sa essere offensiva. Sono sicuro che riusciremo a svoltare.

Campionato? La Salernitana lotterà fino alla fine per il campionato perché come Trapani e Catania sono di un’altra categoria. Ne andrà in B solo uno anche perché poi i playoff sono durissimi”.