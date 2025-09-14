Salernitana-Sorrento 2-1, Raffaele: "Rimonta di cuore grazie ai tifosi" Il tecnico applaude i suoi: "Vittoria di cuore, l'Arechi è stato super. Insieme si può fare tanto"

Giuseppe Raffaele tira un sospiro sollievo. Salernitana-Sorrento 2-1 è una rimonta che vale tanto. Il tecnico ha parole al miele per il suo gruppo e per il suo pubblico. “Ringrazio il pubblico perché ci ha dato la spinta per crederci e rimontare. Portiamo a casa una vittoria meritata, i grandi risultati si raggiungono con anima, cuore e coraggio. Abbiamo ribaltato con merito: insieme possiamo fare grandi cose. Questo connubio mi auguro ci sia fino alla fine. Poi c'è Donnarumma che è stato prezioso. Con umiltà ha recuperato il gap di essere arrivato per ultimo e si sta dimostrando leader.

Prestazione? Dobbiamo lavorare e crescere in alcune cose. Abbiamo bisogno di tempo per essere ancora più armoniosi. Il secondo tempo mi ha dato uno spunto importante, dimostrando di avere voglia di vincere che è fondamentale, spingendo anche con grande difficoltà. Sui primi tempi dobbiamo lavorare e crescere, forse siamo stati meno arrembanti, però abbiamo messo in grande difficoltà nel finale. Capiremo con i ragazzi dove e come poter crescere. Non era facile soprattutto per lo svantaggio e gli episodi. Però non è la prima volta che con le sostituzioni abbiamo cambiato volto. L’atteggiamento della squadra è stata diversa, abbiamo lavorato ai fianchi, ho cercato di dare maggiore peso. Abbiamo vinto meritatamente dopo un primo tempo difficile. Nel finale abbiamo dato maggiore peso. I nuovi arrivati? Sicuramente avremo bisogno di freschezza, dovremo essere brillanti, anche sfruttando al meglio le risorse. Ho esperienza in questo campionato e so bene quali sono le insidie: quindi servirà sporcarsi le mani, lottare e combattere. Questo era un esame che ci dà tante risposte positive".

Gol del 2-1? Capomaggio è bravo di testa così come Villa è molto abile nel crossare anche di destro. Noi abbiamo tante qualità. Resto convinto che nel primo tempo abbiamo fatto bene. Poi gli episodi non ci stavano girando in nostro favore ma siamo stati bravi a crederci. Qui c'è una rosa da gestire tra chi ha personalità, chi deve crescere, chi deve maturare.

Inglese-Ferrari? Per giocare con due punte così dobbiamo stare nella metà campo avversario. Vanno servite negli ultimi 25 metri e possiamo pensare di poterle avere insieme".