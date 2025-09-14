Salernitana-Sorrento 2-1, Donnarumma: "Il rigore lo ha parato lo stadio" Il portiere esulta: "Momento meraviglioso, la Sud è stata straordinaria. Ora dobbiamo andare avanti"

Antonio Donnarumma ha commentato Salernitana-Sorrento 2-1: “Il rigore è stata un’emozione incredibile. La gioia, con la Curva Sud Siberiano alle spalle, qualcosa da brividi. L’Arechi è stato meraviglioso, il rigore lo abbiamo parato tutti insieme”. La palma del migliore in campo va all’estremo difensore: “Sono contento ma l’importante era vincere, ci tenevamo dopo la Coppa Italia. Sono qui per fare il mio meglio, cercando di fare strada”. Poi il commento della partita: “E’ stata dura ma abbiamo reagito alle avversità da squadra vera, con tre punti pesantissimi per la classifica. Ora dobbiamo rivedere alcune cose con il mister, soprattutto su alcuni errori, però siamo stati davvero bravi nel ribaltare la partita con fame e determinazione”.

La classifica ora sorride ai granata: “Sappiamo di essere un gruppo forte, unito, stiamo insieme ogni giorno. Sappiamo però che la strada è lunga, le insidie sono tante. Dobbiamo marciare forte. Vincere aiuta a vincere, soprattutto quando hai tour de force con partite importanti, come quella di mercoledì”.