Salernitana-Sorrento 2-1, Quirini: "Costruiti per vincere, Arechi da brividi" Il retroscena dell'esterno: "Ferrarese e Carruezzo mi hanno parlato benissimo della città"

Ettore Quirini ha commentato Salernitana-Sorrento 2-1: “Siamo felici, da quando sono qui davvero sto vivendo grande emozioni. Il festeggiamento con la piazza vale tanto, è un momento che mi sono goduto a lungo. La Curva piena mi ha sorpreso. Ci danno tanto e sul pareggio ci hanno spinto davvero tanto. Ora dobbiamo pensare partita per partita, perché ci sono insidie, non sono facili. Mi sono spinto in avanti e mi dispiace per quel gol annullato. Sfida con l’Atalanta Under 23? Non sarà una partita semplici, siamo costruiti per vincere. Affrontiamo un gruppo che darà filo da torcere ma noi siamo stati creati per vincere.

Nel primo tempo siamo andato in difficoltà, anche perché dobbiamo migliorare i meccanismi tra di noi. Nella ripresa ho cambiato anche ruolo, al mister piace che lo faccia e lo chiedo. Non è il mio ruolo originale, alcune dinamiche di gioco cambiano però l’ho già fatto. Ferrarese? E' stato il mio direttore sportivo e ha avuto parole al miele per me. Poi ho avuto Carruezzo anche alla Lucchese. Mai nessuno ha parlato male di Salerno".