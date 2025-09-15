Salernitana-Atalanta Under 23, prevendita tra entusiasmo e diserzione Biglietti in vendita dalle 10:00 per il recupero di mercoledì. La Curva Sud Siberiano non ci sarà

Di nuovo corsa al biglietto. Dopo le emozioni della sfida con il Sorrento, con la “prima” all’Arechi dinanzi a 12mila spettatori, per la Salernitana è già tempo di far ritorno al Principe degli Stadi. Mercoledì alle ore 20:00 i granata di Giuseppe Raffaele affronteranno l’Atalanta Under 23, recupero della terza giornata di campionato non andata in scena per le convocazioni in nazionale dei tesserati orobici. Biglietti in vendita dalle ore 10:00 sia online sia presso i punti vendita TicketOne sul territorio nazionale. Il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà aperto nel giorno di disputa della gara dalle 17:30 alle 19:30. Confermate le tariffe e le scontistiche nei vari settori. I bambini al di sotto dei 3 anni non occupano posto a sedere, pertanto non necessitano di biglietto: per l’accesso all’impianto è sufficiente esibire la tessera sanitaria del minore ai varchi di prefiltraggio. La tariffa ridotto Under 14 nel settore Curva Sud è applicabile solo ai possessori di fidelity card (Hyppo Card, Granata Card e Member Card).

Una sfida però che non avrà la presenza degli ultras della Curva Sud Siberiano. Come già annunciato nelle scorse settimane, il cuore pulsante del tifo granata diserterà la sfida con l’Atalanta Under 23. Una presa di posizione forte, certificata anche dagli striscioni esposti ieri al fischio d’inizio della sfida con il Sorrento: “Il calcio è genuina espressione popolare, davanti alle squadre B si può solo disertare”. Mancherà dunque la spinta dello zoccolo duro del tifo granata. Salvo colpi di scena, saranno invece presenti i gruppi appartenenti al Direttivo Ultras che, con una nota, avevano invece annunciato di prendere regolarmente posto in curva per sostenere la Bersagliera.